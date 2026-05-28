El PJ Salta irá a internas en agosto, pero aún busca fondos

El proceso de normalización del PJ Salta no solo abrió una disputa política interna, sino también un desafío económico: financiar una elección partidaria en toda la provincia.

El interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta admitió que el Partido Justicialista no cuenta actualmente con aportantes activos, aunque aseguró que la decisión política de avanzar con internas ya está tomada.

“La decisión política está tomada”, sostuvo Gambetta en Día de Miércoles al ser consultado por los fondos necesarios para organizar el proceso electoral interno.

El interventor planteó que, una vez formalizada la convocatoria, podrían reaparecer afiliados dispuestos a colaborar económicamente con el partido. Según dijo, se trata de dirigentes y militantes que “quieren que el partido salga adelante” y que buscan una alternativa dentro del peronismo salteño.

Las internas se realizarían en agosto y, según explicó Gambetta, deberán incluir candidatos en todos los departamentos y municipios, de acuerdo con la normativa partidaria vigente.

Ese esquema eleva el costo político y económico del proceso, ya que obliga a reconstruir estructura territorial más allá de la Capital. “No se puede tener un partido consolidado en Capital y uno que no existe en Iruya”, señaló.

La intervención busca cerrar una etapa de inactividad partidaria y devolverle conducción formal al PJ salteño. Sin embargo, el financiamiento aparece como una de las primeras pruebas concretas para medir cuánto respaldo real conserva el partido entre sus afiliados.