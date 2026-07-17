El Gobierno coordina el operativo para recibir a la Selección y posterga definición sobre un posible asueto

Mientras toda la atención está puesta en la final del Mundial, el Gobierno delinea el operativo de seguridad para el regreso de la Selección argentina, previsto para la próxima semana una vez concluida su participación en Estados Unidos. Este mediodía, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el esquema que acompañará el arribo del plantel al país y evaluar los distintos escenarios posibles en caso de que miles de personas se movilicen para recibir a los jugadores. Las autoridades trabajan de manera coordinada para establecer los recorridos, los dispositivos de custodia y los cortes de tránsito necesarios, tomando como antecedente la masiva convocatoria que acompañó los festejos por la consagración en Qatar 2022.

Según pudo saber este medio, pese a que no participaron físicamente del encuentro, autoridades de la provincia de Buenos Aires fueron contactadas vía telefónica.

Qué dijo el Gobierno sobre un posible asueto

En paralelo, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de que el seleccionado realice un paso por la Casa de Gobierno para saludar a los hinchas, una alternativa que el presidente Javier Milei puso a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino. No obstante, en el Ejecutivo insisten en que la decisión dependerá exclusivamente del cuerpo técnico, los jugadores y la AFA, mientras continúan las conversaciones para coordinar el regreso del plantel.