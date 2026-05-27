El PJ Salta podría convocar a internas antes del viernes

El interventor judicial del Partido Justicialista de Salta, José Luis Napoleón Gambetta, anticipó que el PJ provincial podría oficializar esta semana el llamado a elecciones internas.

En Agenda Abierta, el dirigente explicó que trabaja en la definición de padrones, plazos y requisitos formales para avanzar con la convocatoria.

“Entre mañana y pasado ya estamos en condiciones de largar las elecciones”, afirmó durante el programa emitido el martes por la noche.

“Las elecciones son clave”

Gambetta sostuvo que el PJ necesita recuperar actividad política y resolver sus diferencias mediante participación interna.

“Las elecciones son clave”, remarcó, al señalar que el partido no puede seguir atrapado en discusiones permanentes sin definición política.

Según aseguró, todos los sectores del peronismo podrán competir dentro del proceso electoral.

Reuniones y búsqueda de consenso

El interventor confirmó además que ya mantuvo conversaciones con distintos dirigentes del espacio, entre ellos Pablo Outes, con quien dijo haber dialogado sobre garantías de transparencia e imparcialidad.

También adelantó que recorrerá el interior provincial para dialogar con referentes peronistas y recuperar presencia territorial.

“No es momento para excluir, es momento para incluir”, expresó.

El PJ y el escenario político nacional

Aunque evitó anticipar futuros acuerdos electorales en Salta, Gambetta dejó clara su postura frente al oficialismo nacional.

“El justicialismo está en las antípodas de La Libertad Avanza”, afirmó.