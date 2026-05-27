Outes anticipó un nuevo subsidio para garrafas en Salta

El diputado nacional por Salta, Pablo Outes, anticipó que el Gobierno provincial anunciará en los próximos días un nuevo esquema de asistencia para usuarios de gas envasado en toda la provincia.

En diálogo con Pasaron Cosas, el legislador sostuvo que la medida surge como respuesta al fuerte impacto que tiene el precio de la garrafa en familias del interior salteño.

“El problema básico en materia de asistencia de gas lo está teniendo la gente que consume gas de garrafa”, afirmó.

Garrafas de hasta $40 mil

Outes advirtió que en algunas localidades alejadas de la provincia el precio de una garrafa ya alcanza valores de entre $38.000 y $40.000.

Según explicó, el costo golpea principalmente a sectores vulnerables que no tienen acceso a redes de gas natural y dependen exclusivamente del gas envasado para cocinar o calefaccionarse.

“Son los sectores más postergados. Van en bicicleta con la garrafita y pagan el gas carísimo”, expresó.

El foco en los sectores más vulnerables

El diputado defendió además la decisión de revisar el régimen de zonas frías y sostuvo que muchos de los subsidios actuales terminaban beneficiando a sectores de mayores ingresos.

Por eso, consideró que la prioridad debe estar puesta en quienes realmente tienen dificultades para acceder al servicio.

También evalúan asistencia para zonas cálidas

Outes agregó que la Provincia también trabaja en un esquema de subsidios energéticos para departamentos con temperaturas extremas durante gran parte del año.

Mencionó especialmente a Tartagal, Orán, Rivadavia y Anta, donde el consumo energético crece por las altas temperaturas.