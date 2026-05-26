El padre Ossola apoyó el mensaje de García Cuerva y pidió más respeto institucional

Tras la homilía del 25 de Mayo, el sacerdote lamentó la falta de diálogo y las señales de enfrentamiento político.
Argentina26/05/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

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Por Aries, el padre Oscar Ossola se refirió a la homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo, donde llamó a reconstruir acuerdos básicos entre la dirigencia política y advirtió sobre el avance de la división y el individualismo en el país.

En ese contexto, Ossola comparó el mensaje del actual arzobispo con las recordadas homilías de Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo porteño y encabezaba los Tedeum durante los gobiernos de Néstor Kirchner.

“García Cuerva me hizo acordar exactamente a lo que sucedía con Bergoglio cuando en aquellos Tedeum les decía todas las verdades a Néstor Kirchner”, expresó el sacerdote.

Según recordó, aquellas tensiones llevaron incluso a que el Tedeum dejara de realizarse en Buenos Aires y comenzara a celebrarse en distintas catedrales del país. “Una de esas veces vino a Salta”, señaló Ossola, al hacer referencia a las celebraciones durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El sacerdote destacó especialmente el mensaje de García Cuerva sobre la necesidad de recuperar la “amistad social” en una Argentina marcada por la confrontación política y la falta de diálogo.

image (64)“Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo”

“Él habló de esta Argentina enferma que necesita amistad social. No utilizó el término justicia social, sino amistad social”, remarcó.

Además, sostuvo que el arzobispo planteó críticas directas al clima de agresión y enfrentamiento permanente entre sectores políticos. “Le pidió tantos cambios y habló de esta falta de diálogo, de subirse totalmente a la denostación y al ataque a los demás. Se lo dijo en la cara a las principales autoridades”, afirmó.

Ossola también lamentó la ausencia de la vicepresidenta en la ceremonia oficial y consideró que las diferencias políticas no deberían afectar el respeto institucional.

“Más allá de que uno esté de acuerdo o no, es la investidura que tiene. Si desde arriba no dan el ejemplo de convivencia, ¿qué podemos pretender después?”, concluyó.

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