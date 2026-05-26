Scaloni en alerta: los 9 jugadores que llegan tocados al Mundial y preocupan a la Selección Argentina

La mayor inquietud aparece en la defensa. Nahuel Molina sufrió un desgarro muscular jugando para Atlético de Madrid y todavía no pudo volver con normalidad. A su vez, Gonzalo Montiel también quedó marginado por una lesión muscular en River y su recuperación será seguida día a día.

Otro de los nombres que encendió alarmas es Cristian Romero. El marcador central arrastra molestias físicas y podría perderse parte de la preparación previa al debut. A eso se suma Marcos Acuña, quien viene acumulando sobrecargas tras una extensa temporada y no llega al cien por ciento desde lo físico.

En la mitad de la cancha y ofensiva también aparecen dolores de cabeza para Scaloni. Nicolás González volvió a sufrir problemas musculares y encendió otra vez las alarmas en el seleccionado. El joven Nico Paz, una de las grandes apuestas de renovación, sufrió un fuerte golpe en la rodilla y continúa bajo observación médica.

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez tampoco quedó afuera de la lista de preocupaciones. El campeón del mundo reveló que jugó la final de la Europa League con una lesión en uno de sus dedos, situación que obligará a un seguimiento especial en Ezeiza.

Además, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi también llegan con molestias físicas luego de las últimas semanas de competencia, por lo que el cuerpo técnico monitorea de cerca sus estados.

Mientras tanto, Scaloni y su equipo trabajan contrarreloj para definir la lista definitiva de convocados. La intención es clara: evitar riesgos y recuperar soldados pensando en el gran objetivo, defender la corona conseguida en Qatar 2022.