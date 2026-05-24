Explosivas declaraciones de Costas: Apuntó contra la dirigencia tras ser echado de Racing

El director técnico Gustavo Costas, quien fue despedido de su cargo en Racing este sábado por la tarde, lanzó unas explosivas declaraciones al asegurar que "esto no era lo que habíamos hablado".

Luego de dirigir su última práctica en el club, donde cientos de hinchas dijeron presente para agradecerle por los momentos vividos durante los dos años y medio que estuvo en el cargo, Costas paró a hablar con la prensa y reconoció que "es una despedida dolorosa, pero me pone muy contento la gente que vino y reconoció que uno dejó todo por esta institución".

Con respecto al momento en el que se enteró que no iba a seguir como entrenador de la "Academia", Costas detalló que "me lo comunicaron ayer. Me sorprendió, pero bueno, ellos tomaron la decisión. Yo priorizo siempre a Racing, al escudo. Si ellos piensan que faltaba renovar o que necesitaba un cambio, son cosas de ellos".

Y continuó: "Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio... Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años".

Por otra parte, le agradeció "a la gente y a los jugadores que siempre estuvieron con nosotros", y destacó que "cuando te vienen a despedir con lágrimas es porque hiciste las cosas bien".

"Pienso que no es una despedida porque capaz que pronto volveremos", cerró Costas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante este ciclo en Racing, Costas guio al equipo hacia el título en la Copa Sudamericana 2024, que representó la primera consagración internacional de la "Academia" en 36 años, y la Recopa Sudamericana 2025.

Con información de Noticias Argentinas