Fuerte operativo en la zona norte: Secuestraron 27 vehículos en El Huaico

Esta madrugada la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial realizó un operativo en la zona del barrio El Huaico, donde se secuestraron 27 vehículos, 14 fueron motos y 13 autos y/o camionetas.

En el lugar se controló alcoholemia, el uso de casco, luces y documentación.

"Realizamos este control en conjunto con la Policía y por pedido de los vecinos de la zona. Seguiremos trabajando de esta manera en distintos sectores", dijo Matías Assennato, responsable del área, quien trabajó toda la madrugada al lado de la Policía y los inspectores del área.

Cabe destacar que las consecuencias para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, buscando que los ciudadanos tomen conciencia.

Desde el área destacan que este tipo de operativos se seguirán realizando buscando concientizar a la comunidad.