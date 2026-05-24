Colonia Santa Rosa: investigan el homicidio de un adolescente de 14 años

La Fiscalía investiga el homicidio de un adolescente de 14 años ocurrido durante la madrugada del sábado 23 de mayo en Colonia Santa Rosa.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.

Según las primeras tareas, el adolescente se encontraba junto a otra menor cuando habrían sido abordados por una persona desconocida con aparentes intenciones de robo.

En esas circunstancias se produjo un forcejeo y el menor resultó herido con un elemento punzocortante, lesión que le provocó la muerte.

Desde la Fiscalía se dispusieron medidas para esclarecer lo ocurrido y se dio intervención a la UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán. El informe preliminar de autopsia indicó que el fallecimiento se produjo por un shock hipovolémico a causa de la herida.

La fiscal señaló que se trabaja intensamente para individualizar al responsable.