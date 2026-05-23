Escarapela, Cabildo y revolución: los mitos de la Semana de Mayo

La profesora de Historia Alfonsina Barraza analizó la llamada “cocina política” de la Semana de Mayo y cuestionó algunos de los relatos tradicionales que se enseñan en las escuelas sobre los acontecimientos de 1810.

En Vale Todo por Aries, la docente explicó que la reconstrucción “día por día” de la Semana de Mayo fue una decisión tomada muchos años después de la Revolución para generar interés pedagógico en los estudiantes.

“Quien decide poner como día a día la Semana de Mayo es la escuela, mucho tiempo después, para que los chicos revivan el acontecimiento”, sostuvo.

Uno de los puntos que destacó fue el origen de la escarapela. Barraza aclaró que el símbolo patrio no surgió el 18 de mayo de 1810, como suele asociarse en los actos escolares, sino que fue oficializado recién en 1813 durante la Asamblea del Año XIII.

“La escarapela se oficializa tres años después, junto con otros símbolos patrios”, explicó.

La historiadora también detalló cómo funcionó el Cabildo Abierto del 22 de mayo y señaló que no participaba “todo el pueblo”, sino únicamente los sectores privilegiados de la sociedad colonial.

“Para ser vecino había que tener propiedad, apellido, riqueza y pertenecer a la élite. Las mujeres y los sectores populares no participaban de esas discusiones políticas”, indicó.

Además, relató cómo los sectores revolucionarios lograron influir en el Cabildo mediante la presencia de integrantes vinculados al Regimiento de Patricios y explicó que el 25 de mayo se conformó finalmente una junta sin el virrey Cisneros.