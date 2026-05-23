Juventud Antoniana venció 2-0 a Sarmiento de Resistencia por la fecha 10 del Torneo Federal A y volvió a meterse en la pelea por los primeros puestos del Grupo B.

El conjunto dirigido por Sergio Maza mostró una mejor versión futbolística y golpeó rápido en el estadio Padre Ernesto Martearena. A los 11 minutos del primer tiempo, Pedro Muné abrió el marcador para desatar el festejo del pueblo antoniano.

Juventud volvió al triunfo y se prende otra vez en la pelea del Federal A - Fotos: Alfredo Burgos

Juventud manejó el desarrollo del partido durante gran parte de la primera etapa, presionó alto y encontró espacios para complicar a la defensa chaqueña. Sobre los 40 minutos, Jhon Palacios amplió la ventaja y encaminó una victoria muy necesaria para el Santo.

En el complemento, el equipo Antoniano administró la diferencia y sostuvo el control del juego frente a un rival que nunca encontró respuestas para descontar en el marcador.

El triunfo le permitió a Juventud cortar una racha negativa de casi un mes sin victorias. La última alegría antoniana había sido el 25 de abril frente a Defensores de Puerto Vilelas, también en condición de visitante.

Con estos tres puntos, el Santo alcanzó las 14 unidades y quedó provisoriamente a dos puntos del líder Sol de América, su próximo rival en el campeonato. Además, iguala la línea de San Martín de Formosa en el tercer puesto del Grupo B.

En la próxima fecha, Juventud Antoniana visitará justamente a Sol de América en un duelo clave por la cima de la zona.