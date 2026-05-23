Durante el fin de semana largo, habrá atención especial del Registro Civil

En el marco del fin de semana largo y con el objetivo de brindar a los ciudadanos la posibilidad de realizar trámites identificatorios, así como también inscripciones de nacimientos y defunciones, el Registro Civil informó el cronograma de atención previsto para estos días.

Como ocurre habitualmente cada fin de semana, el sábado y domingo se atenderá por orden de llegada a las personas que necesiten gestionar DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, y pasaportes.

La atención comenzará a partir de las 8 de la mañana y se entregarán 100 turnos por orden de llegada tanto en la sede central de Almirante Brown 160 como en el Paseo Salta.

Inscripciones de nacimientos y defunciones

Por otro lado, durante los fines de semana y feriados se podrán inscribir los nacimientos ocurridos en el ámbito privado en la oficina central de Almirante Brown 160.

En tanto, los nacimientos que se produzcan en el hospital Materno Infantil podrán inscribirse en la oficina que el organismo posee dentro de ese nosocomio.

Respecto a las defunciones, las mismas se inscribirán únicamente en la sede central de Almirante Brown 160, en el horario de 8 a 13 horas.