Feriado del 25 de Mayo: cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo

La entidad recordó que durante el feriado los clientes podrán realizar transferencias, pagos, consultas y otras operaciones a través de la App Macro, Banca Internet, cajeros automáticos y WhatsApp.
 
Argentina22/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Ante el fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo, Banco Macro informó que sus clientes podrán operar normalmente mediante sus canales digitales y cajeros automáticos en todo el país.

La entidad recordó que a través de App Macro, Banca Internet y BancoChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338, los usuarios podrán realizar consultas, pagos y transacciones sin necesidad de asistir a una sucursal.

Entre las operaciones habilitadas se encuentran:

  • consultas de saldo, CBU y Alias;
  • transferencias;
  • pago de servicios, préstamos y tarjetas;
  • recarga de celulares;
  • solicitud de préstamos personales;
  • generación de mandatos para extracción sin tarjeta;
  • consultas previsionales y descarga de comprobantes.

Además, Banco Macro informó que los cajeros automáticos continuarán habilitados para extracción de efectivo, transferencias, pagos y generación de claves.

La entidad también recomendó priorizar el uso de la tarjeta de débito y destacó el servicio Extra Cash, que permite retirar hasta $170.000 en comercios adheridos al momento de realizar compras.

Por otra parte, los usuarios podrán operar con MODO desde App Macro para enviar dinero mediante WhatsApp, pagar con QR y acceder a promociones y beneficios exclusivos.

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