Tras el caso Divinas, allanaron otros locales mayoristas de ropa en Salta

Continúan los allanamientos en comercios mayoristas de ropa en el centro de Salta. Este viernes, personal de Gendarmería Nacional y ARCA realizó procedimientos en tres locales de indumentaria ubicados en distintos puntos de la zona comercial.

Según informó el móvil de Aries, los operativos se desplegaron en locales ubicados en Buenos Aires 217, Córdoba 373 y Urquiza 464, todos vinculados a la venta mayorista de ropa.

En los comercios se observó presencia de efectivos federales, persianas parcialmente bajas y personal trabajando dentro de los locales. Hasta el momento del reporte, no se había advertido el retiro de mercadería, documentación ni dispositivos electrónicos.

Los procedimientos se dan días después de los allanamientos realizados en locales de la firma Divinas, también en Salta Capital, donde se secuestraron prendas y otros elementos bajo investigación.

El movimiento de móviles y agentes federales generó sorpresa entre comerciantes y vecinos del microcentro salteño, en un contexto de controles que se vienen intensificando sobre locales dedicados a la venta mayorista de indumentaria.