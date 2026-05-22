ATE celebró el pase a designación temporaria de más de mil trabajadores estatales en Salta

En N&N, el secretario general adjunto de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Raúl Rodríguez, celebró la decisión del Gobierno provincial de avanzar con el pase a designación temporaria de 1.051 trabajadores de la administración pública salteña.

La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa Nº 219, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y alcanza a empleados que se desempeñaban bajo contratos de servicios, convenios de colaboración y como personal de apoyo.

Rodríguez destacó que muchos de los beneficiados pertenecen al área de Desarrollo Social, particularmente trabajadores de Centros de Primera Infancia (CPI), hogares y centros de inclusión.

“Tenemos compañeros que hace 12 o 14 años vienen reclamando el pase a planta o la designación temporaria”, sostuvo.

El dirigente sindical explicó además que más de 200 trabajadores alcanzados por la medida pertenecen a establecimientos educativos, principalmente ordenanzas que hasta ahora cumplían funciones bajo modalidades precarias de contratación.

Según indicó, el cambio representa una mejora significativa en materia salarial y de estabilidad laboral. “Muchos eran monotributistas o contratados. Hoy van a tener seguridad social, mejores salarios y todos los beneficios que corresponden a un empleado público”, afirmó.

Rodríguez señaló que trabajadores que anteriormente percibían entre 500 mil y 600 mil pesos podrían pasar a cobrar entre 800 mil y un millón de pesos, dependiendo de la antigüedad y situación particular de cada agente.

El referente de ATE también recordó que desde el inicio de la actual gestión provincial el gremio venía reclamando mejoras para el personal contratado y monotributista, entre ellas la incorporación al IPS.

En relación con la situación previsional, explicó que muchos trabajadores ya cuentan con aportes realizados durante años como monotributistas, mientras que quienes no los tengan deberán avanzar con trámites para regularizar períodos faltantes.

Finalmente, Rodríguez consideró que la designación temporaria representa “un paso casi equivalente a la planta permanente”, aunque aclaró que aún resta avanzar en la estabilidad definitiva de los trabajadores.