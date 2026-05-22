Carta Orgánica: tras la queja, Turismo presentó un proyecto "superador"

La Cámara de Turismo de Salta presentó una propuesta con aportes para modificar el texto de la nueva Carta Orgánica, luego del malestar expresado por el sector por no haber sido consultado en la elaboración del dictamen de mayoría.

El presidente de la entidad, Facundo Assaf, explicó en N&N por Aries que el documento "superador" fue trabajado junto a distintos actores de la actividad turística, entre ellos agencias de viajes, hoteles, gastronomía y organizadores de congresos.

Según detalló, el objetivo es que la nueva Carta Orgánica reconozca la importancia del turismo para la ciudad de Salta y establezca con claridad el rol del sector público en áreas clave como la promoción, la gestión, el desarrollo y la infraestructura turística.

Assaf remarcó que el sector privado debe participar mediante espacios consultivos, pero aclaró que la responsabilidad primaria en materia de política turística corresponde al Estado.

“La promoción tiene que trabajarse junto al sector privado, pero la responsabilidad primaria es del sector público, como ocurre en cualquier destino turístico del mundo”, sostuvo.

El sector espera ahora que los aportes sean incorporados al dictamen final, con el objetivo de que la nueva Carta Orgánica contemple las necesidades reales de una actividad considerada estratégica para Salta.