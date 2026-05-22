Un incendio en una subestación de Edesur dejó a miles de usuarios sin luz en CABA

El fuego se desató durante la madrugada en una central eléctrica ubicada en el barrio de Caballito y provocó cortes de energía en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.
Provincias22/05/2026

Un incendio en una subestación de la empresa Edesur ubicada en el barrio porteño de Caballito provocó un importante apagón que afecta a varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

La central se encuentra ubicada en la intersección de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, donde las llamas comenzaron poco después de las 3 de la mañana.

Según las primeras informaciones, explotó un transformador de la central eléctrica y las llamas generaron un operativo de emergencia en el lugar. Trabajan dotaciones de Bomberos que ya lograron controlar el fuego.

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Miles de usuarios sin luz en CABA

El corte de suministro eléctrico, que en un principio había dejado a más de 100 mil usuarios sin luz, afecta a los barrios de Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal. El evento había dejado a más de 100 mil usuarios sin luz.

Además, vecinos reportaron que varias arterias quedaron completamente a oscuras. Uno de los puntos más afectados es la zona de avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, donde no hay iluminación pública.

Con información de TN

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