Un niño murió en Formosa: su madre y padrastro están detenidos

Un niño de 7 años murió en la provincia de Formosa después de permanecer casi seis meses internado en grave estado y la Justicia investiga un caso de maltrato infantil, por lo que su madre y su padrastro están detenidos.

El 19 de febrero Neithan fue trasladado al Hospital de Clorinda por su madre tras haber sufrido una supuesta caída mientras jugaba con sus hermanos en una cama cucheta.

Debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño, donde se constató que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y otras lesiones internas.

Desde un comienzo de la causa, ante las inconsistencias en el relato de la madre, se dio inicio a una investigación que derivó en un allanamiento a la vivienda. Se constató que no existía una cama cucheta como había mencionado la mujer, por lo que las autoridades ordenaron las detenciones de la madre y su pareja.

Pese a la labor durante meses por parte de los médicos, en las últimas horas se confirmó que el pequeño falleció y ahora la situación de los adultos es cada vez más complicada debido a que se modificó la carátula de la pesquisa, destaca el medio El Comercial.

En un comienzo se investigó el caso como lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento, pero luego fue recaratulada a homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado, acusación que una vez más fue cambiada, esta vez a homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento.

Las autoridades aguardan al resultado de la autopsia, el cual será fundamental para saber las lesiones en el cuerpo del niño.

Respecto a los hermanos de la víctima, se indicó que fueron puestos bajo resguardo de organismos de protección de la niñez y quedaron al cuidado provisorio de familiares.