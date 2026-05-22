Saravia: “Milei no ve los problemas reales de la Argentina”

El exfiscal ante la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y aseguró que el Gobierno nacional no logra interpretar los problemas concretos del país.

Saravia dialogó con el periodista Mario Ernesto Peña, en Cara a Cara, y sostuvo que Milei está encerrado en una mirada teórica de la economía y alejado de la realidad cotidiana.

“El tipo depende emocionalmente de la hermana e intelectualmente de Santiago Caputo”, afirmó.

Para Saravia, el Presidente tiene una conducción “unilateral” y habita “un frasco” vinculado a la teoría económica, pero sin conexión con la práctica.

Críticas a Caputo y a la economía real

El exfiscal también apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien definió como “un trader” y “un timbero”.

Según Saravia, el Gobierno no mira la economía real ni sus consecuencias sobre la vida diaria de los argentinos.

“Los problemas de Argentina no son visualizados por los dos que formalmente encabezan el Gobierno: el Presidente y su ministro de Economía”, señaló.

La crítica apunta al corazón del plan económico nacional: ajuste fiscal, caída del poder adquisitivo, tensiones sociales y una fuerte discusión sobre quiénes pagan el costo de la crisis.

“La pelea interna es por caja”

Saravia también se refirió a las disputas dentro del oficialismo y afirmó que no se explican solo por diferencias políticas.

“La pelea interna que tienen es por caja. Es por plata”, sostuvo.

En ese punto, mencionó el rol de Karina Milei dentro del esquema de poder libertario y cuestionó la influencia de los sectores más cercanos al Presidente.

Para el exfiscal, el Gobierno nacional expresa “la otra cara de la moneda del kirchnerismo”, al que acusó de haber agotado “la paciencia” y “las cajas”.

Preocupación por la pasividad social

Saravia también advirtió sobre la falta de reacción social frente al deterioro económico.

“Es preocupante la dirigencia, pero también es preocupante la sociedad argentina”, señaló.

Para el exfiscal, hay una “falta de conciencia” y de exigencia de derechos frente a medidas que afectan directamente la vida cotidiana.