Para Saravia, la crisis de los partidos dejó a la Argentina sin nuevos liderazgos

El exfiscal ante la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, aseguró que la crisis de los partidos políticos dejó a la Argentina sin nuevos liderazgos y vinculó ese proceso con el deterioro institucional que arrastra el país desde hace décadas.

En su visita a Cara a Cara, conducido por Mario Ernesto Peña, afirmó que “desapareció toda una camada dirigencial” y advirtió que hoy no aparecen reemplazos con proyección nacional.

Por caso, mencionó al gobernador Gustavo Sáenz, a quien le atribuyó condiciones para impulsar una construcción nacional desde Salta, aunque consideró que dejó pasar el momento político para hacerlo.

“Ya perdió su oportunidad por exceso de simpatía u obsecuencia con el Gobierno nacional”, sostuvo.

Para el exfiscal, la política exige decidir a tiempo y no limitarse a mantener buenos vínculos con el poder central.

“Hay que tomar decisiones y no procurar ser nada más que simpático”, remarcó.

“Han desaparecido los partidos”

El exfiscal amplió su análisis y vinculó la situación de Sáenz con una crisis más profunda del sistema político argentino.

“Han desaparecido los partidos”, afirmó.

Saravia sostuvo que la falta de estructuras partidarias fuertes impide la aparición de liderazgos nacionales sólidos. Para él, ya no se trata solo de nombres propios, sino de una debilidad estructural de la democracia argentina.

“Lo que se conservaba en cierta forma eran los partidos nacionales, que también se quebraron”, señaló y concluyó: “Desapareció toda una camada dirigencial”.