Por capacitaciones, este viernes el Centro de Hemoterapia recibirá donaciones desde las 13

Por Aries, la directora del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Mónica López, informó que este viernes se realizará una jornada de capacitación destinada al personal de salud de bancos de sangre públicos y privados, con el objetivo de fortalecer las estrategias de promoción de la donación voluntaria de sangre en el marco de la nueva Ley de Sangre.

Según explicó López, la actividad estará enfocada en brindar herramientas y estrategias para avanzar hacia la meta de alcanzar un sistema compuesto en un 100% por donantes voluntarios.

“Vamos a estar en una jornada de capacitación de la promoción de la donación voluntaria de sangre. Esta jornada está destinada a todo el personal de salud de los bancos de sangre, tanto público como privado”, señaló.

La titular del organismo indicó que durante el encuentro se abordarán distintos mecanismos de trabajo orientados a mejorar la captación de donantes voluntarios, en línea con los objetivos establecidos por la nueva normativa nacional.

“Se estudiarán distintas estrategias con diferentes herramientas para lograr un 100% de donantes voluntarios, que es lo que propone la nueva ley de sangre”, afirmó.

Además, López comunicó que debido a la capacitación, la atención habitual a donantes se verá modificada durante la jornada. “Avisar a todos nuestros donantes que la atención se va a realizar a partir de las 13 horas del día de mañana”, indicó.

Finalmente, remarcó la importancia de continuar promoviendo la donación voluntaria y habitual como política sanitaria. “Esta actividad es muy importante para que podamos trabajar y lograr la meta de que todos nuestros donantes sean voluntarios”, concluyó.