El hospital Oñativia realizó dos trasplantes renales en menos de una semana

En el hospital Arturo Oñativia se hicieron dos trasplantes de riñón en la última semana, con la participación directa de 20 profesionales, entre cirujanos, nefrólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos, personal de hemoterapia y microbiología, auxiliares de transporte, técnicos y choferes.

Una de las intervenciones se realizó el sábado 9 de mayo y la otra el miércoles 13. Cada operativo tuvo una duración de más de 30 horas. Desde el inicio de este año, ya se efectuaron 9 trasplantes renales en ese nosocomio.

Los riñones trasplantados corresponden, en el primer caso, a donante cadavérico; mientras que en el segundo, a donante vivo.

Cabe destacar que, en la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

La institución sanitaria es referente en la atención de patologías renales en la provincia y, desde 2011, realiza este tipo de intervenciones a pacientes carentes y a aquellos que cuentan con cobertura social.

En 15 años de funcionamiento de este dispositivo, casi se triplicaron las intervenciones, aumentando significativamente la capacidad operativa para llevar a cabo este procedimiento. En el 2011 se realizaron 10 trasplantes de riñón y, en 2025 fueron 40, es decir, un incremento del 300%.

El trasplante es la última instancia de la enfermedad renal crónica. En el hospital Oñativia se hace tratamiento preventivo con los pacientes y, si no se logra mejorar la función del riñón, se llega a la hemodiálisis y/o al trasplante de ese órgano.

Esta intervención mejora la calidad de vida y la sobrevida del paciente, es decir, que vive más y mejor, por lo que mientras más rápido se haga la intervención, será mejor para la persona.

Actualmente hay más de 100 pacientes en el Centro de Diálisis del nosocomio y en los dispositivos operativos en Orán, Tartagal, Cafayate y Joaquín V. González, quienes están bajo tratamiento dialítico tres veces a la semana.

Atención profesional

El hospital Arturo Oñativia cuenta con un equipo de nefrólogos que atienden por consultorio externo.

Los nefrólogos son médicos que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades renales, como inflamación de los riñones, enfermedad renal crónica o cáncer.