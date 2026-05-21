Embarazo y obesidad: alertan por riesgos en el desarrollo cognitivo del bebé

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, bajo el lema “Parir con voz, parir con orgullo”, se refuerza el mensaje sobre la importancia de la preparación previa. Esa preparación incluye análisis clínicos, control odontológico y detección temprana de infecciones.

La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi señaló que la salud materna puede influir directamente en el desarrollo del bebé.

La especialista sostuvo, en diálogo con Pelo y Barba por Aries, que toda mujer que desee embarazarse debería consultar previamente con un ginecólogo, médico de familia u otro profesional de salud para realizar estudios y llegar en mejores condiciones a la gestación.

Gelsi remarcó que el sobrepeso materno durante el embarazo puede tener consecuencias negativas en la salud del niño, incluso en aspectos vinculados al desarrollo cognitivo.

“El sobrepeso materno en el momento del embarazo impacta negativamente hasta en el coeficiente intelectual del chico después”, señaló.

También advirtió sobre el aumento de casos de sífilis y explicó que muchas mujeres se enteran recién durante el embarazo, cuando la infección ya puede haber afectado al feto.

La especialista insistió en que el parto respetado no comienza solo en la sala de parto, sino mucho antes, con información, acompañamiento y controles adecuados para proteger la salud de la madre y del bebé.