Casi el 60% no llega a fin de mes y una de cada cuatro familias suprime comidas en Salta

El 25% de los hogares relevados en barrios populares de Salta dejó de hacer al menos una comida principal por falta de dinero. También crece el deterioro nutricional por el reemplazo de carne, lácteos, frutas y verduras por alimentos más baratos.
 
Salta20/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

17263-0

El hambre se profundiza en los barrios populares de Salta capital. Un relevamiento de ISEPCI y Libres del Sur reveló que una de cada cuatro familias suprime al menos una comida principal porque no le alcanza la plata.

En N&N por Aries, Darío Limachi, coordinador de Libres del Sur Territorial, advirtió que la situación alimentaria empeora de manera progresiva: primero las familias se endeudan, después reducen porciones y finalmente dejan de hacer alguna comida del día.

“Ya ni siquiera se piensa en la calidad del alimento, sino en que el chico no se vaya a dormir con hambre”, expresó.

Según el informe, el 57% de los hogares encuestados no llega a fin de mes, dato que impacta directamente en la mesa familiar.

Limachi explicó que muchas familias dejaron de comprar carne, pollo, lácteos, frutas y verduras, y comenzaron a reemplazarlos por productos más baratos como harina, fideos o papa.

El dirigente alertó que este deterioro nutricional golpea especialmente a niños y adolescentes, porque una mala alimentación no siempre se expresa en delgadez, sino también en falta de nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cognitivo.

“En nuestros barrios hay mala alimentación: mucha harina, fideo y papa”, señaló.

Además, advirtió que los comedores y merenderos barriales tienen cada vez menos capacidad de respuesta por la falta de alimentos secos que antes llegaban desde Nación.

“Durante la pandemia llegamos a repartir 25 mil raciones semanales en toda la provincia. Hoy no lo podemos hacer porque el Gobierno sacó los alimentos secos”, sostuvo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail