Casi el 60% no llega a fin de mes y una de cada cuatro familias suprime comidas en Salta

El hambre se profundiza en los barrios populares de Salta capital. Un relevamiento de ISEPCI y Libres del Sur reveló que una de cada cuatro familias suprime al menos una comida principal porque no le alcanza la plata.

En N&N por Aries, Darío Limachi, coordinador de Libres del Sur Territorial, advirtió que la situación alimentaria empeora de manera progresiva: primero las familias se endeudan, después reducen porciones y finalmente dejan de hacer alguna comida del día.

“Ya ni siquiera se piensa en la calidad del alimento, sino en que el chico no se vaya a dormir con hambre”, expresó.

Según el informe, el 57% de los hogares encuestados no llega a fin de mes, dato que impacta directamente en la mesa familiar.

Limachi explicó que muchas familias dejaron de comprar carne, pollo, lácteos, frutas y verduras, y comenzaron a reemplazarlos por productos más baratos como harina, fideos o papa.

El dirigente alertó que este deterioro nutricional golpea especialmente a niños y adolescentes, porque una mala alimentación no siempre se expresa en delgadez, sino también en falta de nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cognitivo.

“En nuestros barrios hay mala alimentación: mucha harina, fideo y papa”, señaló.

Además, advirtió que los comedores y merenderos barriales tienen cada vez menos capacidad de respuesta por la falta de alimentos secos que antes llegaban desde Nación.

“Durante la pandemia llegamos a repartir 25 mil raciones semanales en toda la provincia. Hoy no lo podemos hacer porque el Gobierno sacó los alimentos secos”, sostuvo.