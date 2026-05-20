La hoja de coca subió 30% en Salta y advierten por faltantes

Los conflictos en Bolivia y los problemas de abastecimiento comenzaron a impactar en los precios de la hoja de coca en el mercado San Miguel. Comerciantes advirtieron que podrían registrarse nuevas subas en los próximos días.

En el mercado Mercado San Miguel, vendedores señalaron por Aries que la hoja de coca aumentó considerablemente durante la última semana debido a la situación social y económica que atraviesa Bolivia.

Según explicaron, la variedad “paceña” pasó de costar alrededor de 10 mil pesos a 13 mil pesos el cuarto, mientras que otras variedades también registraron incrementos. “La hojeada está 14 mil y la especial 17 mil”, detalló una comerciante.

Los vendedores relacionaron la suba directamente con los conflictos y posibles inconvenientes en el ingreso de mercadería desde Bolivia, situación que ya había ocurrido el año pasado durante el período electoral en el país vecino.

Además, advirtieron que existe preocupación por el abastecimiento para los próximos días. “Se está comentando que la próxima semana no van a traer”, expresó la comerciante consultada.

La situación también comenzó a modificar la forma de consumo. Según relataron, muchas personas ya no compran grandes cantidades y optan por adquirir pequeñas porciones según el dinero disponible.

“La mayoría viene con dos mil, tres mil o cinco mil pesos y lleva lo que puede”, indicaron.

Asimismo, señalaron que otros productos vinculados al comercio fronterizo también presentan dificultades debido a la variación constante de precios y la baja rentabilidad.