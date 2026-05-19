Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica de Gral. Güemes

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó las reformas realizadas a la Carta Orgánica Municipal de Gral. Güemes.

En este sentido, el diputado Germán Rallé – Gral. Güemes – informó que la Carta fue aprobada en 1990 y modificada en 1992.

“Los convencionales hicieron una gran tarea, buscaron que la Carta quede acorde a derecho y que su aplicación sea correcta”, aseguró el legislador, y señaló que se normalizó la situación en cuanto a los mandatos de los concejales, por ejemplo.

Destacó, además, que la nueva Carta extiende el periodo legislativo hasta el 31 de diciembre, ello, con miras a que se pueda debatir y aprobar el Presupuesto del año siguiente, así como para regularizar las ejecuciones de cuentas.

Concluyendo, Rallé explicó que las modificaciones también ponen límite al endeudamiento para gastos corrientes, a la vez que limita también los montos que se puedan tomar como deudas ya que se podrían condicionar a las administraciones venideras.