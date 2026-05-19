Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica de Gral. Güemes

La Cámara salteña aprobó las reformas realizadas al documento destacando que se ha armonizado perfectamente con la Constitución Provincial. 
Política19/05/2026

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La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó las reformas realizadas a la Carta Orgánica Municipal de Gral. Güemes. 

En este sentido, el diputado Germán Rallé – Gral. Güemes – informó que la Carta fue aprobada en 1990 y modificada en 1992.

“Los convencionales hicieron una gran tarea, buscaron que la Carta quede acorde a derecho y que su aplicación sea correcta”, aseguró el legislador, y señaló que se normalizó la situación en cuanto a los mandatos de los concejales, por ejemplo.

Destacó, además, que la nueva Carta extiende el periodo legislativo hasta el 31 de diciembre, ello, con miras a que se pueda debatir y aprobar el Presupuesto del año siguiente, así como para regularizar las ejecuciones de cuentas.

Concluyendo, Rallé explicó que las modificaciones también ponen límite al endeudamiento para gastos corrientes, a la vez que limita también los montos que se puedan tomar como deudas ya que se podrían condicionar a las administraciones venideras.

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