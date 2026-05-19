“Todavía estamos a tiempo de frenar esta locura”
Opinión19/05/2026 Jorge Guaymás
Hay algo que está pasando en la Argentina y ya no se puede ocultar más. La gente siente angustia, bronca e incertidumbre. Porque la realidad ya no coincide con el relato oficial.
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El gobierno nacional alcanzó dos logros parlamentarios, con el apoyo de los gobernadores aliados. El que tiene un impacto social marcado es la media sanción que la Cámara de Diputados dio a un proyecto de ley para recortar y modificar los subsidios al consumo de gas por Zona Fría.
Con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintos puntos del país, se lleva adelante una nueva marcha de carácter federal.
Semana de mayo
Julio Raúl MéndezOpinión20/05/2026
Estamos en la denominada Semana de mayo, llamada así por los acontecimientos de 1810 que pusieron en marcha el proceso de definición institucional que nos separó de España.
Hay palabras que en la política se pronuncian en voz baja. “Lobby” es una de ellas.
DesarrolloOpinión19/05/2026
Con una movilización importante de referentes de todos los sectores de la vida provincial, Salta abandonó la inercia que genera la crisis económica, política y ética que caracteriza la situación nacional.
Salta expresa en la ciudad suiza de Ginebra su oposición al retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Forma parte del grupo de más de 3 mil referentes del sistema de salud argentino, entre médicos, investigadores, universidades y organizaciones sociales que tratan de frenar la decisión unilateral en ese sentido del presidente Javier Milei.
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Pereyra Maidana denunció presiones de Ferraris por el Fondo de Reparación
Ivana ChañiPolítica21/05/2026
La auditora general de la provincia apuntó directamente contra el expresidente de la Auditoría General en medio de la polémica por el informe financiero del Fondo de Reparación Histórica. Denunció insistencias para acceder al trabajo antes de dejar el cargo.
“El informe está concluido y terminado”, afirmó Pereyra Maidana
Ivana ChañiPolítica21/05/2026
La auditora general de la provincia aseguró que el trabajo financiero sobre el Fondo de Reparación Histórica ya fue concluido y se encuentra en etapa de notificación. Luego será enviado a la comisión bicameral de la Legislatura.
“Me encanta ser intenso y seguir abriendo puertas al turismo”: Salta lanzó la conexión directa con Río de Janeiro
Agustina TolabaSalta21/05/2026
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el anuncio del nuevo vuelo “histórico” internacional que unirá Salta con Brasil desde el 17 de diciembre.
Sin fecha definida, Gambetta confirmó que el PJ Salta irá a internas: “Tiene que renacer”
Ivana ChañiPolítica21/05/2026
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Senadores aprobaron el proyecto que prevé la incorporación transversal de esta educación centrada en la gestión de emociones.