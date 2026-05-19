La llegada de Cuti Romero a Córdoba encendió la previa de la final Belgrano-River

La cuenta regresiva para la final entre Belgrano y River sumó un capítulo que hizo explotar las redes sociales en Córdoba. Cristian “Cuti” Romero, figura de la Selección Argentina y defensor del Tottenham, llegó este lunes a la provincia para alentar al “Pirata” en la definición del Torneo Apertura 2026.

La cuenta regresiva para la final entre Belgrano y River sumó un capítulo que hizo explotar las redes sociales en Córdoba. Cristian “Cuti” Romero, figura de la Selección Argentina y defensor del Tottenham, llegó este lunes a la provincia para alentar al “Pirata” en la definición del Torneo Apertura 2026.

El futbolista, surgido de las inferiores de Belgrano, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella y rápidamente fue reconocido por hinchas que se acercaron para pedirle fotos y saludos.

El mensaje del “Cuti” Romero que había revolucionado a Belgrano

Días antes de viajar a Córdoba, Romero ya había encendido la ilusión de los hinchas con un comentario en redes sociales.Luego de la clasificación de Belgrano a la final, el defensor escribió “Ahí estaremos” en una publicación oficial del club, dejando en claro que iba a acompañar al equipo en este momento histórico. La frase rápidamente se viralizó entre los fanáticos y ahora terminó confirmándose con su llegada al país.