La llegada de Cuti Romero a Córdoba encendió la previa de la final Belgrano-River
La cuenta regresiva para la final entre Belgrano y River sumó un capítulo que hizo explotar las redes sociales en Córdoba. Cristian “Cuti” Romero, figura de la Selección Argentina y defensor del Tottenham, llegó este lunes a la provincia para alentar al “Pirata” en la definición del Torneo Apertura 2026.
La cuenta regresiva para la final entre Belgrano y River sumó un capítulo que hizo explotar las redes sociales en Córdoba. Cristian “Cuti” Romero, figura de la Selección Argentina y defensor del Tottenham, llegó este lunes a la provincia para alentar al “Pirata” en la definición del Torneo Apertura 2026.
El futbolista, surgido de las inferiores de Belgrano, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella y rápidamente fue reconocido por hinchas que se acercaron para pedirle fotos y saludos.
El mensaje del “Cuti” Romero que había revolucionado a Belgrano
Días antes de viajar a Córdoba, Romero ya había encendido la ilusión de los hinchas con un comentario en redes sociales.Luego de la clasificación de Belgrano a la final, el defensor escribió “Ahí estaremos” en una publicación oficial del club, dejando en claro que iba a acompañar al equipo en este momento histórico. La frase rápidamente se viralizó entre los fanáticos y ahora terminó confirmándose con su llegada al país.
Llegó Cuti Romero a Córdoba
Más allá de su presente en la Premier League y en la Selección Argentina, el vínculo entre Romero y Belgrano sigue intacto. Cada vez que puede, el defensor demuestra públicamente su fanatismo por el club que lo formó futbolísticamente y nunca ocultó su deseo de volver algún día a vestir la camiseta celeste.
Actualmente, el defensor atraviesa la recuperación de una lesión sufrida semanas atrás en Inglaterra. Con el Mundial 2026 como principal objetivo, eligió pasar parte de su rehabilitación en Córdoba junto a su entorno cercano y cerca de Belgrano.