Emotivo homenaje a Kevin y Luciano Benavides en el cerro Ala Delta: “Un sueño hecho realidad”

Los pilotos salteños fueron reconocidos con una placa en la cima del cerro Ala Delta, donde quedará inmortalizada su trayectoria deportiva. Tras el acto, ambos agradecieron el gesto a través de redes sociales.
 
Deportes19/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

homenaje a los benavides

El homenaje a Kevin y Luciano Benavides tuvo una repercusión especial en redes sociales luego de que los propios pilotos salteños agradecieran el reconocimiento realizado en la cima del cerro Ala Delta.

La actividad se realizó este lunes por la tarde, con el descubrimiento de una placa en honor a los hermanos Benavides, dos referentes del deporte salteño con proyección internacional.

El gobernador Gustavo Sáenz destacó que Kevin y Luciano “representan el esfuerzo, la disciplina y la pasión” de miles de jóvenes que encuentran en el deporte un camino de superación y oportunidades.

En la publicación oficial, Luciano Benavides agradeció el gesto y expresó: “Muchas gracias por este gran homenaje en la cima de Salta! Un sueño hecho realidad”. Por su parte, Kevin Benavides también respondió: “Muchas gracias! Un honor este homenaje”.

Sáenz sostuvo además que detrás de cada deportista hay sueños, valores, sacrificio y una familia que acompaña, y remarcó el rol de un Estado presente en el impulso de políticas deportivas.

El reconocimiento busca dejar inmortalizada la trayectoria de los hermanos Benavides, quienes llevaron el nombre de Salta a lo más alto del deporte mundial.

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