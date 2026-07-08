Caputo confirmó que Kristalina Georgieva visitará Argentina a fin de mes

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la actual titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Argentina a fin de mes.

Según confirmó en su cuenta de la red social X, el desembarco de la búlgara en el país tiene como objetivo “continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI” a la gestión de Javier Milei.

La directora gerente del organismo visitará Argentina invitada por el propio Presidente, detalló el ministro. Y agregó: “Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso”.

El ministro aseveró que la visita de la titular del FMI “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto” y refuerza el apoyo de la entidad “para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

Las proyecciones del FMI para la Argentina

La novedad surge luego de que, este miércoles, el FMI ratificara su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026: espera un alza del 3,5% del PBI este año y otro 4% en 2027.

Así, la entidad no realizó cambios respecto de la última proyección, realizada en abril. Esto refleja que, para el Fondo, el nuevo escenario internacional con petróleo a la baja tras la pausa en el conflicto en Medio Oriente no altera significativamente el sendero esperado para la economía local.

Sobre esa “resiliencia” de la economía Argentina, el FMI indicó en conferencia de prensa que "se espera que mejore el momentum del crecimiento económico por las exportaciones y las inversiones".

Por otra parte, el organismo anticipa un 25% de inflación para fin de 2026, mientras que espera que el IPC converja en un dígito para 2028.

“Si bien los precios de la energía contribuyeron a un aumento de la inflación, se espera que se sostenga la desaceleración”, indicó al respecto la economista Petya Koeva Brooks.

La actualización de las proyecciones del Fondo se dio a conocer pocas horas después de una noticia relevante para el país respecto a su relación con el organismo: una argentina asumirá el cargo económico más influyente dentro del FMI.

Se trata de Silvana Tenreyro, la economista tucumana que fue designada ayer como nueva economista jefe del organismo y directora del Departamento de Investigación.

Se trata de uno de los cargos técnicos de mayor influencia dentro de la institución.

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