Primer Movistar Arena de Ángela Torres: así es la venta de entradas

El primer show de Ángela Torres en el Movistar Arena de Buenos Aires ya cuenta con entradas a la venta, lo que consolida el espectáculo más importante y convocante de su trayectoria que se realizará el próximo 9 de diciembre.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la preventa a través de la plataforma “Lemon” se encuentra iniciada y, una vez concluída esta etapa tendrá lugar la “venta general”, para quienes deseen ser parte de un hito en la carrera de la incipiente estrella pop.

Con producción de Fenix Entertainment, la voz de Torres llegará al Movistar Arena luego de hechos icónicos de un tiempo a esta parte: en 2025, Ángela logró una transición orgánica y exitosa hacia convertirse en una de las mayores exponentes del pop argentino.

Su imagen y la portada de su primer álbum, “No Me Olvides”, fueron proyectadas en Times Square, en el marco del programa EQUAL de Spotify, que destaca a artistas mujeres de todo el mundo.

La artista, además, fue telonera de Shakira en los tres shows de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en el Estadio Vélez Sarsfield. Tiempo después, se presentó ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén y actuó en Lollapalooza Argentina 2026, donde una multitud la acompañó en uno de los momentos más emotivos de su trayectoria.

Como si fuera poco, la intérprete se consagró ganadora del Martín Fierro a Mejor Talento Revelación en la categoría streaming, distinguida por el público que la descubrió “desde su lado más auténtico”.

A finales de abril pasado, la artista marcó un nuevo hito en su carrera y recibió tres nominaciones a los Premios Gardel 2026, gracias al mencionado compilado de estudio, que fue ternado como “Mejor álbum pop”.

El fenómeno de Ángela se muestra a través de un crecimiento vertiginoso y coronó el inmenso éxito del álbum debut: el corte “Tu favorita” competirá en las categorías más importantes, “Canción del Año” y “Mejor Canción Pop”.