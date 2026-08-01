Dónde se celebra la Pachamama este fin de semana en Salta

Salta celebra hoy el inicio del Mes de la Pachamama con actividades en Cachi, Cerrillos, Chicoana, Coronel Moldes, El Carril, La Caldera, La Viña, Nazareno, Orán, Tartagal, Tolar Grande, San Antonio de los Cobres y la capital.

En Salta Capital, el Mercado Artesanal realizará desde las 14.30 el tributo a la Madre Tierra y la entrega del Hilo Yoki. También habrá ceremonias hoy en la plaza principal de Cachi, el Dique Campo Alegre, la plaza Serapio Gallegos de Cerrillos y distintos puntos de San Antonio de los Cobres.

Mañana domingo continuarán los homenajes en Animaná, desde las 10 en el paraje San Antonio; Cachi, a las 9 en la Biblioteca Comunitaria Ambrocio Casimiro; Campo Quijano, a las 10 en la plaza Martín Fierro; y La Viña, a partir de las 15.