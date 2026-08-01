El Centro de Residentes Vallistos y Puneños será declarado Lugar de Memoria

La distinción se concretará hoy y reconocerá el aporte del espacio a la preservación de tradiciones, saberes y expresiones culturales.
Cultura & Espectáculos01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Centro de Residentes Vallistos y Puneños, Casa de Severo Báez y Rafaela Gaspar, será declarado hoy,  sábado 1° de agosto, Lugar de Memoria del Patrimonio Cultural Inmaterial. La ceremonia se realizará a las 12, con la entrega de la resolución y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

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El reconocimiento destaca el valor del espacio como ámbito de preservación y transmisión de la memoria colectiva, las tradiciones y los saberes de las comunidades vallistas y puneñas radicadas en la ciudad de Salta.

La declaratoria surgió a partir de una solicitud de la familia Báez-Gaspar y busca otorgar protección simbólica a los lugares vinculados con expresiones culturales que forman parte de la identidad provincial.

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