El Centro de Residentes Vallistos y Puneños será declarado Lugar de Memoria

El Centro de Residentes Vallistos y Puneños, Casa de Severo Báez y Rafaela Gaspar, será declarado hoy, sábado 1° de agosto, Lugar de Memoria del Patrimonio Cultural Inmaterial. La ceremonia se realizará a las 12, con la entrega de la resolución y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

El reconocimiento destaca el valor del espacio como ámbito de preservación y transmisión de la memoria colectiva, las tradiciones y los saberes de las comunidades vallistas y puneñas radicadas en la ciudad de Salta.

La declaratoria surgió a partir de una solicitud de la familia Báez-Gaspar y busca otorgar protección simbólica a los lugares vinculados con expresiones culturales que forman parte de la identidad provincial.