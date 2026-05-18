“Pacha” y “Taba” volvieron a volar en Córdoba tras ser rescatadas con heridas de escopeta

Tras haber sido rescatadas con heridas provocadas por disparos de escopeta y completar un proceso de recuperación y rehabilitación, las cóndores andinas (Vultur gryphus) "Pacha" y "Taba" volvieron a desplegar sus alas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Sierras Grandes, Córdoba.

De esta manera, ya son cinco las hembras de cóndor andino liberadas con rastreadores satelitales en la provincia.

Rastreadores GPS

Se trata de dispositivos que permiten conocer los recorridos de las aves, alturas de vuelo, zonas de desplazamiento y comportamientos posteriores a la liberación, información clave para fortalecer políticas públicas de conservación de fauna silvestre.

La iniciativa busca evaluar los patrones de uso del espacio del cóndor andino, su estado de salud y su estructura genética en la provincia, además de comprender la relación entre estas variables y el impacto de las actividades humanas.

El trabajo se desarrolla en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, un área clave por su importante población de cóndores y por sus condiciones naturales de conservación. El proyecto contempla el seguimiento de movimientos e interacciones entre individuos, la toma de muestras biológicas y la colocación de dispositivos GPS en nuevos ejemplares entre 2025 y 2028.

"Pacha" y "Taba", dos historias de recuperación

En el marco natural de Pampa de Achala, "Pacha" y "Taba", tras superar el tiempo de curaciones, observación y fortalecimiento en el jaulón de rehabilitación, regresarron a su hábitat.

"Pacha" y "Taba" fueron encontradas con heridas provocadas por disparos de escopeta que afectaron su capacidad de vuelo. El proceso de recuperación fue distinto en cada caso. Una de ellas necesitó más tiempo de rehabilitación, ya que un perdigón dañó su ala derecha y le produjo una infección que derivó en una intervención quirúrgica. La otra, pese a haber recibido seis perdigones en su cuerpo, logró una evolución más rápida.

El cóndor andino

El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial, cumple un rol fundamental como regulador de la biodiversidad y constituye uno de los grandes emblemas naturales de las sierras cordobesas.