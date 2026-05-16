Kosiner rechazó la intervención judicial del PJ Salta y advirtió un avance sobre la autonomía partidaria
Política16/05/2026Ivana Chañi
El dirigente justicialista cuestionó la resolución de la Justicia Federal Electoral y sostuvo que la medida desconoce decisiones internas del partido. También señaló que ya estaba en marcha una propuesta de cronograma para normalizar el proceso electoral del PJ.
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