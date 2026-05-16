Kosiner rechazó la intervención judicial del PJ Salta y advirtió un avance sobre la autonomía partidaria

El dirigente justicialista cuestionó la resolución de la Justicia Federal Electoral y sostuvo que la medida desconoce decisiones internas del partido. También señaló que ya estaba en marcha una propuesta de cronograma para normalizar el proceso electoral del PJ.
 
Política16/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Kosiner PJ 2

La intervención judicial del Partido Justicialista de Salta sumó un nuevo capítulo político tras el pronunciamiento de Pablo Kosiner, quien cuestionó con dureza la decisión de la Justicia Federal Electoral y advirtió que la medida afecta la autonomía partidaria.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Kosiner sostuvo que la resolución “vulnera gravemente la autonomía y la vida interna” del PJ salteño, al considerar que desconoce determinaciones adoptadas por los órganos partidarios.

El dirigente remarcó además que el partido ya había anunciado y presentado ante la Justicia una propuesta de cronograma electoral interno. En ese sentido, señaló que el próximo 19 de mayo el Congreso Nacional del PJ debía aprobar formalmente la fecha de elecciones internas previstas para el 25 de octubre.

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Para Kosiner, la intervención llega cuando todavía existían mecanismos institucionales en marcha para ordenar el proceso interno. Por eso, interpretó que la decisión judicial “altera la voluntad partidaria” y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución.

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En su planteo, también vinculó la resolución con un clima político nacional en el que, según advirtió, se naturaliza la vulneración de instituciones y el avance sobre ámbitos que deberían resolverse dentro de las reglas democráticas.

La posición de Kosiner se conoce luego de que la Justicia Electoral resolviera intervenir el PJ de Salta, una decisión que generó repercusiones dentro del peronismo provincial.

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