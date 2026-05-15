Milei denunció un “intento de golpe de Estado” contra su gobierno

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que debió enfrentar un “intento de Golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”.

"Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado", dijo en el canal de streaming Neura, en referencia a lo sucedido el año pasado luego de que La Libertad Avanza ganó las elecciones legisaltivas porteñas.

También, el economista explicó que quiere que la inflación sea directamente 0 y repasó lo sucedido en el último año, que la suba de precios escaló. "Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea 0. La estabilización tuvo dos fases: primero cortar con a emisión derivada del déficit fiscal. Todo el mundo decía que era imposible hacer un recorte de 1 punto del PBI por año".

"Pero lo logramos en un mes. Ahí hubo talento de Toto Caputo y su equipo sino el coraje para acompañarlo", planteó. En ese marco, recordó: "Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de Gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts, las deudas de la SIRA. Cuando uno ve el gráfico… es imponente".

“Nosotros odiamos la inflación. En otras experiencias, demandó de 7 a 12 años. Todo pintaba el año pasado para lograr el objetivo. Pero después de que Manuel gana las elecciones en la Ciudad, la política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios… jugaron en contra del programa y hubo un intento de golpe de Estado. Los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores… Nosotros ahí vimos que la demanda de dinero se estaba cayendo", añadió.

Milei expuso que en ese marco "de todos los activos argentinos, cayeron los bonos. El riesgo país subió a 1500. Esa situación hizo que los precios peguen un salto. Hubo una aceleración inflacionaria".

Y dijo que "la tasa de inflación, para tener una orden de magnitud, tuvo una corrida. La economía se frenó en seco. Entiendo la frustración de la gente. Porque la economía venía creciendo palo y palo… y no se dinamizó el mercado laboral y el salario cayó en términos reales. Hubo un problema de la estacionalidad y la guerra, un combo. Pero la demanda de dinero se está recomponiendo".

Cuando le preguntaron por el futuro del Banco Central, que en campaña propuso eliminar, comentó: "La vida del BCRA se puede discutir. Y dijo que la emisión monetaria es un robo, una estafa de las más violentas que hay. Altera el sistema de funcionamiento de la economía".

Repitió que pretende "una economía libre", con "baja de impuestos". "Esa es la idea. Lo que hizo Sturzenegger, de poder comprar bienes de materiales usados, es espectacular. Puede mejorar la productividad", aseveró, con otro pronóstico: "Los dólares nos van a salir de las orejas".

Milei además aprovechó la nota para señalar que no le interesa el poder y no busca eternizarse en el cargo, sino cumplir con el orden económico.