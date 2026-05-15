Villada: “Hoy el PJ está atrapado en la pelea entre Cristina y Kicillof”

El interventor del PJ en Jujuy, Ricardo Villada, aseguró que la crisis del justicialismo “es a nivel nacional” y cuestionó el liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que su conducción “genera una situación de estancamiento” dentro del peronismo.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Villada sostuvo que la situación del Partido Justicialista afecta a distintos distritos del país y recordó que provincias como Misiones atravesaron procesos de intervención partidaria, mientras que Catamarca y Tucumán estuvieron cerca de una medida similar.

“Hay un gran divorcio entre lo que busca el Partido Justicialista a nivel nacional y lo que muchos dirigentes necesitan en el país”, afirmó. En ese sentido, consideró que varios gobernadores peronistas o aliados al justicialismo enfrentan dificultades por las internas nacionales.

Según planteó, el escenario político actual del PJ “se reduce a la pelea entre Cristina y Kicillof”, en referencia a la disputa interna entre la exmandataria y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Villada opinó que la discusión interna del peronismo está alejada de las preocupaciones de la sociedad y remarcó que la ciudadanía “no ve una alternativa” frente al avance de La Libertad Avanza.

“Cristina tuvo una etapa en la que le hizo muy bien al Partido Justicialista, pero hoy su presencia genera una situación de estancamiento en la posibilidad de renovación”, señaló.

Además, comparó el presente del PJ con otras derrotas históricas del peronismo y recordó que, tras las caídas electorales de 1983 y 1999, el partido logró reorganizarse mediante procesos de renovación interna.

Sin embargo, advirtió que actualmente “ese proceso no puede lograrse” mientras continúe el liderazgo concentrado de la exvicepresidenta.

El dirigente también vinculó la permanencia electoral de La Libertad Avanza con la falta de una oposición consolidada. “Gran parte de la resiliencia de La Libertad Avanza tiene que ver con que no hay otra fuerza alternativa”, afirmó.

Finalmente, Villada sostuvo que, ante la crisis de representación de los partidos tradicionales, comienzan a aparecer figuras alejadas de la política como posibles alternativas electorales. Entre los nombres que mencionó se encuentran el conductor y pastor evangélico Dante Gebel, el empresario Jorge Brito y el empresario mendocino Daniel Vila.