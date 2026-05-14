San Luis pagará hasta $300.000 a empleados públicos
La decisión del Gobierno provincial de pagar un bono supone una inyección de recursos a la economía de San Luis, sobre todo al comercio local, que verá un movimiento adicional de unos 15 mil millones de pesos para revitalizar el mercado.
“Es una decisión importante en un contexto de inestabilidad económica y de recaudación en baja, porque en el primer cuatrimestre la recaudación provincial ha bajado un 7%, lo cual es muchísimo, y no se ve una tendencia de revertirlo”, dijo el gobernador Claudio Poggi durante un acto.
“Lo podemos hacer porque hemos administrado correctamente los fondos públicos, y el año pasado hemos hecho la previsión por ley de dos meses de nómina salarial como reserva intangible, y, obviamente, estamos usando de esas reservas como fondo anticíclico para poder otorgar esta suma fija en mayo”, agregó, reafirmando que “va a significar una fuerte inyección a la economía del comercio local”, valuada en unos 15 mil millones de pesos.
Con información de Agencia San Luis