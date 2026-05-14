“Con la mía”: La desafiante respuesta del diputado Quintar ante la polémica en el Tesla

El diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar llegó al Congreso este miércoles en un Tesla Cybertruck, un vehículo muy costoso, que no pasó desapercibido en el estacionamiento. De hecho, el episodio generó una fuerte controversia política y repercutió rápidamente en redes sociales.

El legislador habría importado la camioneta eléctrica desde Estados Unidos. El modelo es uno de los autos más llamativos y exclusivos de la marca fundada por Elon Musk.

La aparición del Tesla dentro del predio legislativo generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, donde apuntaron contra la contradicción entre el discurso de austeridad impulsado por el oficialismo y la exhibición de un vehículo de lujo en el Congreso.

En el mercado internacional, el Cybertruck ronda los US$100.000 en sus versiones más equipadas. Sin embargo, especialistas del sector automotor estiman que las unidades importadas de manera privada a la Argentina pueden alcanzar valores de entre US$250.000 y US$300.000 por costos logísticos, carga impositiva y restricciones de importación.

El episodio también habría generado incomodidad dentro de La Libertad Avanza. Según fuentes legislativas, apenas tomó dimensión de la repercusión que provocaba la situación, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del estacionamiento.

En los pasillos del Congreso incluso circuló la versión de que el legislador jujeño tendría pensado utilizar el Cybertruck como parte de una eventual estrategia de campaña para las elecciones de 2027.

Además de ser legislador, Quintar cuenta con una trayectoria empresarial en el sector de la salud en Jujuy: administra clínicas y obras sociales privadas. Desde principios de los noventa participa en el manejo del sanatorio Los Lapachos, un negocio de origen familiar.

Antes de sumarse a LLA, pasó por las filas del Partido Justicialista (PJ), donde fue candidato a legislador provincial en 2021. Responde al sector del partido que conduce Karina Milei y busca ser candidato a gobernador de Jujuy.

“Para los radikukas de Jujuy”: el posteo del diputado que apareció en el Congreso con un Tesla Cybertruck

El legislador libertario apuntó contra “los radikukas del gobierno” de su provincia, Jujuy.

“Llanto radikal en 3,2,1....”, escribió este jueves Quintar en una historia de Instagram en la que se lo ve junto al vehículo plateado que desató la polémica. Y agregó: “Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad".

A través de su cuenta de X, insistió: “A mi nombre, con la mía...”, escribió junto a la misma foto, y prometió: “Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA...”.

Con información de TN