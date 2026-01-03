e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
Impacto global: ¿Cómo afectará la captura de Maduro al precio del petróleo?
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.El Mundo03/01/2026
El mercado financiero está a la expectativa de qué impacto tendrá el ataque de EE.UU. a Venezuela en el precio del petróleo. El país latinoamericano posee las mayores reservas de crudo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles.
Durante el último viernes, cuando Nicolás Maduro se había mostrado abierto al diálogo con EE.UU., el precio internacional del crudo había retrocedido. El Brent (con entrega en marzo) perdió 0,16% hasta US$60,75 por barril, mientras que el WTI (a febrero) retrocedió un 0,17% hasta US$57,30.
La cotización del crudo suele acompañar a los vaivenes geopolíticos de los países productores de petróleo. En la última semana, las protestas en Irán habían marcado el ritmo, al tiempo que se sigue esperando por la resolución del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Las novedades que llegaron de Venezuela este sábado probablemente generen más volatilidad en el precio del petróleo. Los primeros números se conocerán en el mercado de futuros, que abrirá este domingo a las 20.00.
Antes de la apertura del mercado de futuros, ocho de las naciones productoras de petróleo agrupadas en la OPEP, lideradas por Arabia Saudita y Rusia, se reunirán en teleconferencia para definir si hacen cambios en la oferta global de crudo.
Según publicó la agencia EFE, los titulares de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán se reunirán para decidir si mantienen su decisión de no alterar el nivel de su oferta petrolera durante los tres primeros meses de este año, tal y como resolvieron en noviembre pasado. De acuerdo con esa información, no se esperan ni comentarios a los sucesos políticos ni cambios sustanciales en la política petrolera de esos países.
Entre abril y diciembre de 2025, esos ocho países decidieron aumentar la oferta de petróleo para sostener lo precios. Sin embargo, en noviembre acordaron no hacer un nuevo incremento en la producción durante el primer trimestre de 2026, dada la percepción de que el mercado está saturado de crudo, lo que genera una tendencia bajista en la cotización.
Tanto el barril del crudo Brent, de referencia en Europa, como el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en EE.UU., cerraron 2025 con sus mayores pérdidas porcentuales desde 2020, en torno a 20% anual.
A la espera de la reacción del bolívar venezolano
Los analistas e inversores internacionales también esperan por la reacción del bolívar ante la captura de Maduro por parte de EE.UU. Los primeros precios de la moneda venezolana se conocerán pasado el fin de semana.
En 2025, el bolívar sufrió una devaluación de 82,7% frente al dólar estadounidense en el mercado oficial. La cotización del dólar subió 479,33% en Venezuela, ya que pasó de 52,02 a 301,37 bolívares entre enero y diciembre del año pasado.
En el mercado paralelo, en tanto, el dólar cerró 2025 en 560 bolívares, con una brecha de 85,8% con respecto al tipo de cambio oficial.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
El ataque aéreo y la captura de Nicolás Maduro marcan la sexta intervención militar de Estados Unidos en América Latina en los últimos 75 años.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.