La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
La UE exigió "moderación" tras el arresto de Maduro en Caracas
La captura de Nicolás Maduro en Caracas generó un cimbronazo global y un pedido urgente de cautela por parte de la Unión Europea.El Mundo03/01/2026
La captura de Nicolás Maduro en Caracas sacudió el tablero geopolítico y provocó un urgente pedido de cautela por parte de la comunidad internacional para evitar una escalada de violencia en la región.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, reclamó formalmente "moderación" luego de establecer contacto directo con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para analizar las implicancias del arresto del líder venezolano.
A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la funcionaria europea precisó el alcance de sus gestiones diplomáticas ante la vertiginosidad de los acontecimientos en territorio sudamericano. "He hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", detalló Kallas, quien enfatizó que el bloque regional hace "un llamamiento a la moderación" para preservar la integridad de los involucrados.
Por su parte, el entorno del gobierno estadounidense buscó llevar tranquilidad respecto a la continuidad de las operaciones en suelo venezolano. Según lo informado por el senador republicano Mike Lee, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Nicolás Maduro ya se encuentra bajo custodia y que será trasladado para enfrentar un juicio penal en los Estados Unidos.
En ese sentido, las autoridades norteamericanas descartaron el inicio de una ofensiva de mayor escala tras haber cumplido el objetivo de la detención. "Las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", manifestó Lee a través de la plataforma X, asegurando además que, con el líder capturado, "no se esperan nuevas acciones militares" en el país caribeño.
Con información de Noticias Argentinas
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.