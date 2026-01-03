La UE exigió "moderación" tras el arresto de Maduro en Caracas

La captura de Nicolás Maduro en Caracas generó un cimbronazo global y un pedido urgente de cautela por parte de la Unión Europea.

La captura de Nicolás Maduro en Caracas sacudió el tablero geopolítico y provocó un urgente pedido de cautela por parte de la comunidad internacional para evitar una escalada de violencia en la región.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, reclamó formalmente "moderación" luego de establecer contacto directo con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para analizar las implicancias del arresto del líder venezolano. 

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la funcionaria europea precisó el alcance de sus gestiones diplomáticas ante la vertiginosidad de los acontecimientos en territorio sudamericano. "He hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", detalló Kallas, quien enfatizó que el bloque regional hace "un llamamiento a la moderación" para preservar la integridad de los involucrados.

Por su parte, el entorno del gobierno estadounidense buscó llevar tranquilidad respecto a la continuidad de las operaciones en suelo venezolano. Según lo informado por el senador republicano Mike Lee, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Nicolás Maduro ya se encuentra bajo custodia y que será trasladado para enfrentar un juicio penal en los Estados Unidos. 

En ese sentido, las autoridades norteamericanas descartaron el inicio de una ofensiva de mayor escala tras haber cumplido el objetivo de la detención. "Las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", manifestó Lee a través de la plataforma X, asegurando además que, con el líder capturado, "no se esperan nuevas acciones militares" en el país caribeño.

Con información de Noticias Argentinas

 

