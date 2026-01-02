Tras la reforma de la SIDE, legisladores reclaman poner en marcha la Bicameral de DNU

Un grupo de diputados del interbloque Unidos le solicitaron este viernes a Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Victoria Villarruel, titular del Senado, que dispongan la conformación urgente de dos bicamerales: la que analiza los decretos del Poder Ejecutivo y la que controla los organismos de inteligencia, ante la reforma sobre la SIDE que realizó por DNU el Gobierno.

"Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en la Ley 26.122, y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada por la Ley 25.520, en cumplimiento del mandato otorgado por el pleno de ambas cámaras y conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional", reza el texto.

A partir del recambio legislativo, las únicas comisiones que se conformaron hasta el momento fueron unicamerales y solo las que estaban abocadas a los temas que el Poder Ejecutivo había definido para el temario que se trató durante diciembre.

En la misiva, los legisladores opositores pidieron además que "una vez remitido por el jefe de Gabinete de ministros el decreto de necesidad y urgencia N° 941/2025, dentro de los plazos establecidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, se le dé giro de inmediato a las comisiones mencionadas para su correspondiente evaluación. En particular, respecto de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a fin de que se expida sobre la validez del citado decreto dentro el plazo de 10 días hábiles fijados por la Ley 26.122".

De acuerdo a la Constitución, Manuel Adorni tiene 10 días hábiles para remitir al Congreso el decreto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y ya suma un fuerte rechazo del kirchnerismo/peronismo, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica. En tanto, el Pro y la UCR todavía no manifestaron su postura.

En 2024, con una composición más adversa para el oficialismo, el Congreso volteó el DNU por el cual se otorgaban 100 mil millones de pesos a la SIDE. Una vez remitido al Parlamento, la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del PEN (y la oposición intentó modificar el año pasado sin éxito), establece que la bicameral tendrá también 10 días hábiles para su consideración. No obstante, vencido ese plazo "sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto", dice el artículo 20 de la ley.

De esta manera, si el PEN estirara al máximo los plazos, e independientemente de que haya despacho o no de la comisión, el decreto recién podría llevarse al recinto los primeros días de febrero. Desde la oposición ya avisaron que trabajarán en juntar los votos para rechazarlo. Se requiere mayoría simple en ambas cámaras.

