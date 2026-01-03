Coqueluche: nuevas pautas de vacunación ante el aumento de casos

El Ministerio de Salud de la Nación lanzó la guía técnica “Coqueluche: vigilancia, prevención y control”, un documento estratégico destinado a unificar la respuesta sanitaria frente al incremento de casos de coqueluche, la enfermedad respiratoria registrado durante 2025.

La medida surge en un contexto crítico, marcado por coberturas de vacunación desiguales entre las provincias y la necesidad de proteger a los lactantes, el grupo que presenta mayor riesgo de mortalidad.

La nueva normativa pone especial énfasis en el Primer Nivel de Atención para garantizar la detección temprana y el inicio inmediato de tratamiento antibiótico ante la sospecha clínica, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los puntos clave de la guía, se refuerza la obligatoriedad de la vacunación en embarazadas a partir de la semana 20 de gestación —fundamental para transferir anticuerpos al recién nacido— y se establecen pautas para el recupero de esquemas de vacunación atrasados, dado que en 2023 se registraron los niveles de cobertura más bajos de los últimos 12 años.

La coqueluche (o tos convulsa) es una patología altamente contagiosa. Por ello, la guía actualiza las definiciones de "caso sospechoso" y ordena la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional para evitar la acumulación de personas susceptibles.

Las autoridades sanitarias instan a la población a verificar los carnets de vacunación en centros de salud y recuerdan que la inmunización es la herramienta más segura y efectiva para revertir la tendencia alcista de la enfermedad detectada en el último año.

Con información de Noticias Argentinas