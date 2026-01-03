Con el inicio de enero de 2026, las entidades financieras definieron los nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos.
Coqueluche: nuevas pautas de vacunación ante el aumento de casos
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva guía estratégica para combatir el brote de coqueluche tras el aumento de casos registrado en el último año.Argentina03/01/2026
El Ministerio de Salud de la Nación lanzó la guía técnica “Coqueluche: vigilancia, prevención y control”, un documento estratégico destinado a unificar la respuesta sanitaria frente al incremento de casos de coqueluche, la enfermedad respiratoria registrado durante 2025.
La medida surge en un contexto crítico, marcado por coberturas de vacunación desiguales entre las provincias y la necesidad de proteger a los lactantes, el grupo que presenta mayor riesgo de mortalidad.
La nueva normativa pone especial énfasis en el Primer Nivel de Atención para garantizar la detección temprana y el inicio inmediato de tratamiento antibiótico ante la sospecha clínica, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Entre los puntos clave de la guía, se refuerza la obligatoriedad de la vacunación en embarazadas a partir de la semana 20 de gestación —fundamental para transferir anticuerpos al recién nacido— y se establecen pautas para el recupero de esquemas de vacunación atrasados, dado que en 2023 se registraron los niveles de cobertura más bajos de los últimos 12 años.
La coqueluche (o tos convulsa) es una patología altamente contagiosa. Por ello, la guía actualiza las definiciones de "caso sospechoso" y ordena la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional para evitar la acumulación de personas susceptibles.
Las autoridades sanitarias instan a la población a verificar los carnets de vacunación en centros de salud y recuerdan que la inmunización es la herramienta más segura y efectiva para revertir la tendencia alcista de la enfermedad detectada en el último año.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.
Las autoridades provinciales pidieron extremar cuidados ante las condiciones climáticas adversas para los primeros días de 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.