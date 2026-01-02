El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
El Gobierno congeló las nuevas contrataciones en la administración pública
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.Argentina02/01/2026
El Gobierno nacional resolvió frenar de manera general las nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, una medida que alcanza a organismos y entidades bajo control estatal. La normativa fue publicada este viernes a través del decreto 934/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La decisión, en línea con los objetivos de la política libertaria, se inscribe en una política destinada a ordenar el gasto y supervisar la dotación de empleados públicos, en el marco del proceso de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La norma fija, además, un esquema de excepciones puntuales y criterios restrictivos que habilitan incorporaciones únicamente en casos específicos y bajo estrictas condiciones de recambio. “El personal de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley N° 24.156 no podrá ser designado ni contratado bajo ninguna modalidad”, establece el texto oficial.
En ese marco, se dejaron sin efecto futuras designaciones que impliquen el ingreso de personal a plantas transitorias, así como contrataciones temporales, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o de carácter eventual.
La medida también alcanza a los contratos por prestación de servicios de profesionales autónomos, a las designaciones transitorias en planta permanente y a cualquier forma de incorporación de personal, exista o no relación de dependencia.
No obstante, el decreto contempla excepciones para áreas consideradas estratégicas, como la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los profesionales que se desempeñen en hospitales, centros de salud e institutos de investigación y producción. También quedan exceptuadas las contrataciones vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y al cuerpo de guardaparques nacionales.
Asimismo, la norma incorpora un mecanismo de reemplazo controlado. Según lo dispuesto en el artículo 3°, a partir de 2026 cada organismo podrá incorporar un trabajador por cada dos bajas registradas, siempre que estas no se originen en retiros voluntarios ni acuerdos de desvinculación. En paralelo, dicho organismo, junto con la Secretaría de Hacienda, tendrá la potestad de analizar situaciones excepcionales en las que se solicite la incorporación de dos empleados para reemplazar a uno.
Con información de C5N
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
Las autoridades provinciales pidieron extremar cuidados ante las condiciones climáticas adversas para los primeros días de 2026.
Los retrasos afectan a servicios de cabotaje e internacionales este viernes 2 de enero y generaron malestar entre los pasajeros.
El bioetanol de caña costará $976 por litro y el de maíz $894, mientras que el biodiesel se fijó en $1,79 millones por tonelada.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.