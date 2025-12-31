Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.
Baja vacunación contra el sarampión: Salud pide no relajarse en Salta
Aunque no hay casos confirmados, la cobertura de vacunación no alcanza el nivel necesario para evitar brotes. Advierten que hay niños salteños con esquemas incompletos y llaman a los padres a reforzar la prevención.Salud31/12/2025Ivana Chañi
La vacunación contra el sarampión en Salta atraviesa un momento de preocupación. Desde el sistema de salud provincial advirtieron que la cobertura actual se encuentra por debajo de lo recomendado para evitar brotes, y pidieron a la población no relajarse pese a que no se registran casos confirmados en lo que va del año.
En el último programa del año de Pasaron Cosas, la supervisora del Programa de Inmunizaciones, Gabriela Chilo, explicó que para lograr una protección efectiva a nivel comunitario se necesita una cobertura cercana al 95%. Sin embargo, en la provincia ese umbral no se está alcanzando, lo que implica que hay niños salteños sin vacunar o con esquemas incompletos.
En ese contexto, recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave, que puede generar complicaciones severas, especialmente en niños pequeños. Si bien en 2025 Salta registró alrededor de 40 notificaciones sospechosas que luego fueron descartadas, el riesgo persiste por la circulación del virus en la región y el constante movimiento de personas.
Desde Salud insistieron en que la vacunación no es una decisión individual, sino una estrategia colectiva de cuidado. Cuando bajan las coberturas, aumentan las posibilidades de reaparición de enfermedades que estaban controladas.
Chilo alentó especialmente a padres y tutores a revisar el carnet de vacunación de los niños y acercarse a los centros de salud para completar las dosis correspondientes. Recordó que las vacunas del calendario nacional son gratuitas, obligatorias y están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia. En caso de no contar con el carnet, el sistema de salud puede verificar el historial y aplicar la vacuna en el momento.
