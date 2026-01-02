Oficializaron el nuevo esquema esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

El Gobierno puso en marcha este viernes el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas. Lo hizo a través de la publicación del decreto 943 en el Boletín Oficial. De esta manera, eliminó la segmentación por ingresos de la asistencia estatal que regía desde 2022.

A diferencia del esquema vigente hasta fin de 2025, que tenía tres categorías según el ingreso de los usuarios residenciales, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contempla solo dos: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía.

El nuevo esquema de asistencia estatal busca “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.

Con el SEF, el acceso a los subsidios energéticos quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes o inferior a $3.771.987,09 mensuales, según datos a noviembre de 2025 del Indec.

El decreto fijó también los bloques de consumo base para la electricidad: 300 kWh en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre; y 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. La Secretaría de Energía podrá establecer consumos base diferenciales para los hogares ubicados en la Zona Fría y las más cálidas del país.

“A fin de mantener la gradualidad y la flexibilidad que el esquema necesita, resulta conveniente facultar a la Secretaría de Energía a que revise periódicamente tanto los volúmenes de consumo máximo a subsidiar como las bonificaciones, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios”, sostiene el decreto.

En paralelo, el Gobierno creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que depende del Ministerio de Economía. El Resef utiliza la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), creado en junio de 2022.

Las personas inscriptas en el RASE no tendrán que volver a anotarse y su información será migrada de forma automática. Aunque el decreto aclara que podrán actualizar sus datos a través de una declaración jurada.

El decreto 943 también derogó el Programa Hogar destinado a la compra de garrafas y la Tarifa Social Federal de Gas. El Gobierno dispuso un plazo de seis meses para que la ANSES y Energía implementen la migración de los beneficiarios de ambos programas al nuevo régimen.

Con respecto a la asignación de beneficios a los usuarios de garrafas, la cartera que encabeza María Tettamanti será la encargada de efectivizar “la firma y ejecución de acuerdos con entidades financieras, billeteras digitales interoperables y otros proveedores de servicios de pago para la implementación de los beneficios a través de mecanismos de descuento o reembolso”.

Cambian los subsidios