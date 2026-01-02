Pese a la presión del ministro Luis Caputo y las amenazas de despido desde el Gobierno, los bancos advierten que los "dólares del colchón" no regresarán a la economía formal sin reglamentaciones claras.
Alerta por incendios: Bariloche y El Bolsón en riesgo muy alto
Las autoridades provinciales pidieron extremar cuidados ante las condiciones climáticas adversas para los primeros días de 2026.Argentina02/01/2026
Las ciudades de Bariloche y El Bolsón se encuentran bajo riesgo “muy alto” de incendios forestales para los primeros días de 2026, por lo que las autoridades solicitan extremar cuidados para impedir el inicio de focos y, en las últimas horas, se registraron llamas en la barda del Ñireco.
El Gobierno de Río Negro indicó, tras el último informe diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que en los próximos días Bariloche y El Bolsón serán dos ciudades que se podrán ver afectadas por focos de incendios en distintas zonas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Bariloche
En Bariloche, el índice de peligrosidad es muy alto y en la jornada del jueves se registró un incendio en la barda del Ñireco, hacia donde se dirigieron cuatro móviles con 10 combatientes y se solicitó apoyo aéreo. En el operativo también trabajaron Bomberos Voluntarios y Protección Civil.
Para este viernes, hay cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29 °C y viento leve del oeste.
El Bolsón
Acerca de la situación en El Bolsón, el índice de peligrosidad también es muy alto, mientras que en la región General Conesa – Guardia Mitre, pasa a ser extremo.
Además, una cuadrilla del SPLIF viajó a Alto Chubut para colaborar en la extinción de un incendio forestal, mientras que en paralelo se realizan recorridas preventivas en refugios y sectores alejados de la zona urbana.
Frente a este escenario, se pidió colaboración con vecinos y turistas para evitar la propagación de los incendios, por lo que, durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro, “está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación”.
Tampoco se podrá la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.
Aun así, cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.
“El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables”, informaron.
