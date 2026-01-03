La Policía de Salta y Defensa Civil realizaron 30 asistencias críticas tras el fuerte temporal que afectó a la Capital, Cerrillos, La Caldera y Vaqueros.
Alerta amarilla por tormentas para este sábado en gran parte de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero. El aviso alcanza a la capital y a numerosos departamentos del interior provincial, tras un temporal intenso registrado el viernes.Salta03/01/2026Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este sábado 3 de enero rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas en gran parte de la provincia de Salta, luego del fuerte temporal que afectó a distintas localidades durante la jornada del viernes.
Según el parte oficial, el fenómeno prevé tormentas de variada intensidad, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, acumulaciones de agua estimadas entre 20 y 55 milímetros, intensa actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo en períodos cortos de tiempo.
Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Metán, Cafayate, San Carlos, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, San Martín, Iruya, Santa Victoria, Orán, Anta, General Güemes, La Caldera y municipios aledaños.
Desde Defensa Civil recomendaron a la población extremar las medidas de precaución, evitar circular durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
El aviso se emite luego de que el viernes se registraran lluvias intensas y ráfagas fuertes que provocaron anegamientos y complicaciones en distintos puntos de la provincia, especialmente en áreas urbanas y rutas.
Las autoridades indicaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y solicitaron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.
El Registro Civil de Salta informó que, debido a un incidente eléctrico en su sede central, los trámites de DNI y pasaporte se realizarán exclusivamente en el CDR del Híper Libertad durante este fin de semana.
Salta inauguró el primer vuelo directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, consolidando a la provincia como el principal centro de conexión aérea del Norte Argentino.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.