Alerta amarilla por tormentas para este sábado en gran parte de Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este sábado 3 de enero rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas en gran parte de la provincia de Salta, luego del fuerte temporal que afectó a distintas localidades durante la jornada del viernes.

Según el parte oficial, el fenómeno prevé tormentas de variada intensidad, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, acumulaciones de agua estimadas entre 20 y 55 milímetros, intensa actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo en períodos cortos de tiempo.

Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Metán, Cafayate, San Carlos, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, San Martín, Iruya, Santa Victoria, Orán, Anta, General Güemes, La Caldera y municipios aledaños.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población extremar las medidas de precaución, evitar circular durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

El aviso se emite luego de que el viernes se registraran lluvias intensas y ráfagas fuertes que provocaron anegamientos y complicaciones en distintos puntos de la provincia, especialmente en áreas urbanas y rutas.

Las autoridades indicaron que se mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y solicitaron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.