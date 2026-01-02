Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Violento temporal: un socavón se abrió en la vereda y una moto cayó al canal
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.Salta02/01/2026
Un intenso temporal con tormentas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento provocó serios daños en distintos puntos de la ciudad de Salta. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la vereda del restaurante ‘La Toscana’, ubicado en el pasaje Miramar y calle Catamarca, en inmediaciones del parque San Martín, donde se abrió un profundo socavón.
Según se pudo constatar, debajo de la vereda afectada existía un antiguo canal, cuya estructura cedió ante la enorme cantidad de agua acumulada durante la tormenta. Como consecuencia del colapso, una motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar cayó al interior del pozo y fue arrastrada por la correntada.
“Por lo visto, de tantos litros y litros de agua, la inundación misma debilitó los hierros de lo que era un canal y se cayó todo. Estábamos por meter la moto de una de nuestras compañeras y lastimosamente se fue la moto por el canal”, relató en Aries uno de los empleados del local.
Respecto al rodado, indicó que no se pudo determinar su paradero. “No sé si está abajo de los escombros que se ven aquí o si se la llevó el agua, porque no está, no se ve nada. Gracias a Dios no hubo más que daños materiales, pero se rompió todo, quedó horrible”, sostuvo.
El derrumbe también afectó al mobiliario del restaurante, ya que varias mesas quedaron suspendidas en el aire. “Quedaron tres o cuatro mesas colgando y si seguía así parecía que se iba a venir todo abajo, porque el canal sigue”, advirtió.
Además, el agua ingresó al local hasta la altura de una escalera interna, lo que habría contribuido al peso que terminó de provocar el colapso de la vereda.
Personal policial realizó las primeras inspecciones y acordonó la vereda de manera preventiva.
