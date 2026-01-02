Precaución: Semáforos fuera de servicio tras la tormenta

Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Salta02/01/2026

La Municipalidad de Salta informó que varios semáforos se encuentran fuera de servicio tras la tormenta.

Los cruces afectados son: Avenida Entre Ríos y Maipú, Avenida Entre Ríos y Junín, Avenida San Martín y Córdoba y Avenida San Martín y Catamarca.

El personal de Tránsito y Seguridad Vial está presente en los puntos afectados para ordenar el tránsito, hasta normalizar el servicio.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las normas de tránsito y, si es posible, buscar rutas alternativas.

