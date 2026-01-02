Precaución: Semáforos fuera de servicio tras la tormenta

Caída de piedras complica la Ruta 9
Vialidad Nacional emitió un aviso por las condiciones de circulación en un tramo de la Ruta Nacional 9 durante este domingo.
Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.Salta02/01/2026
La Municipalidad de Salta informó que varios semáforos se encuentran fuera de servicio tras la tormenta.
Los cruces afectados son: Avenida Entre Ríos y Maipú, Avenida Entre Ríos y Junín, Avenida San Martín y Córdoba y Avenida San Martín y Catamarca.
El personal de Tránsito y Seguridad Vial está presente en los puntos afectados para ordenar el tránsito, hasta normalizar el servicio.
Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las normas de tránsito y, si es posible, buscar rutas alternativas.
Aguas del Norte comunicó una afectación extraordinaria del servicio por turbiedad y trabajos de presurización del acueducto. El restablecimiento será informado oportunamente.
Las lluvias generaron una falla en una central eléctrica que mantiene fuera del aire a medios de comunicación locales.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre una alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero. El aviso alcanza a valles, pre Puna y zonas de altura de la provincia.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
